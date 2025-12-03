LINEヤフーは12月3日、2025年に前年と比べ検索数が急上昇した人物や作品、商品、お出かけスポットをランキング形式で発表する「Yahoo!検索大賞2025」を公開した。2014年の開始から今年で12回目となる。

集計期間は2025年1月1日から11月1日まで。最も検索数が急上昇した「大賞」のほか、俳優やミュージシャンなど6部門からなる「人物カテゴリー」、アニメや映画など5部門の「作品カテゴリー」、「商品カテゴリー」、お出かけスポットや都道府県の「ローカルカテゴリー」、今後の活躍が期待される「ネクストブレイクカテゴリー」を発表している。

大賞とミュージシャン部門1位は、男性アイドルグループのtimeleszが初受賞した。Netflixの「timelesz project -AUDITION-」で選ばれた5人が加わり8人体制で再始動したことや、改名後初のシングル「Rock this Party」のリリース、冠番組「タイムレスマン」などが話題となり検索数が上昇した。

timeleszは「2月に8人体制となった年に選出されたこと、とても光栄に思います。来年以降も皆さまにたくさん検索していただけるように、日々の活動を頑張っていきたいと思います」とコメントしている。

Yahoo!検索大賞2025 受賞結果

人物カテゴリーの各部門1位は、俳優部門が本田響矢、アスリート部門が佐々木朗希、お笑い芸人部門が友田オレ、声優部門が戸田恵子、スペシャル部門が大阪・関西万博の公式キャラクター・ミャクミャクとなった。

作品カテゴリーでは、アニメ部門1位に「機動戦士Gundam GQuuuuuuX」、映画部門1位に「国宝」、ゲーム部門1位に「モンスターハンターワイルズ」、ドラマ部門1位にNHK連続テレビ小説「あんぱん」、楽曲部門1位にCUTIE STREETの「かわいいだけじゃだめですか？」が選ばれた。

商品カテゴリーでは任天堂の新型ゲーム機「Nintendo Switch 2」が1位に。ローカルカテゴリーのお出かけスポット部門では「大阪・関西万博」が1位となった。

ネクストブレイクカテゴリーの人物部門には、＝LOVE、奥山葵、滝澤諒、西田どらやき、山中柔太朗が選出。商品部門には「大人のシール」「コグマパン」「ちきゅうのにわ」「HYROX」「mojojojo」が選ばれた。

Yahoo!検索大賞2025 ローカルカテゴリー都道府県部門 受賞結果

特別企画として「AIが推測するあの時代の検索大賞」を12月24日まで期間限定で公開。Yahoo!検索の「AIアシスタント」機能を活用し、江戸時代や1970年代、80年代、90年代に「Yahoo!検索大賞」があったらという視点で、AIが当時のトレンドを推測して大賞を選出する内容となっている。

「Yahoo!検索」で「検索大賞」と検索すると、各部門の1位から5位までのランキングを検索結果上で確認できる。