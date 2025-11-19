ファッションEC「ZOZOTOWN」を運営するZOZOは11月18日、高性能コンパクトキーボード「Happy Hacking Keyboard（HHKB）」とコラボレーションした限定アイテムの受注販売を開始した。受注販売期間は12月5日 11:59まで。
今回のコラボレーションは、2024年に実施した「GitHub × ZOZOTOWN」コラボ企画に続く、ITカルチャーとファッションの融合をテーマにしたシリーズ第2弾となる。
プログラマーやクリエイターに支持されるHHKBのミニマルで洗練されたデザインをモチーフにしたアイテムが全6種類展開される。
HHKBの特徴である「打鍵感（キーを押したときの感触）」を表現した発泡プリントTシャツや、HHKB独自の商品カラー「墨（チャコールグレー）」「雪（白色）」をイメージしたロングTシャツなど、「キーボードにこだわるように、ファッションをもっと楽しんでほしい」という想いが込められたラインナップとなっている。
発泡プリントでキーボードを表現した白いTシャツ「LOVE. TEE」（6,600円）、HHKBを奏でたくなる感覚を表現したベージュのTシャツ「PLAY Keyboard TEE」（6,380円）、HHKB原寸サイズのグラフィックを印刷した長袖Tシャツ「HHKB Studio GRID LONG SLEEVE TEE」（7,700円）、グラフィカルなイラストをあしらった長袖Tシャツ「HAPPY TIME LONG SLEEVE TEE」（7,150円）、HHKB元祖ロゴを背面にプリントしたフーディー「OLD LOGO HOODIE」（11,000円）、キーの形でLOVEとかたどった刺繍を施した帽子「LOVE. CAP」（6,600円）を展開する。
受注販売期間は11月18日 14:00から12月5日 11:59まで。配送は2026年2月下旬を予定。受注販売期間終了後に再度販売する可能性もある。
また、受注販売期間中の11月27日には、HHKBが毎年開催するファン交流イベント「HHKBユーザーミートアップ Vol.9」にZOZOがブース出展。コラボを記念したトークセッションに同社エンジニアスタッフが登壇するほか、アイテムの紹介コンテンツなどをYouTubeライブで無料配信する予定となっている。
「HHKBユーザーミートアップ Vol.9」は11月27日 18:30から21:00まで、LINEヤフー本社内イベントスペース「LODGE」で開催。オフライン会場での参加申し込みはすでに定員に達しているが、YouTubeライブ配信での視聴が可能。今後の情報はイベント特設ページで確認できる。