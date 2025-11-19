ファッションEC「ZOZOTOWN」を運営するZOZOは11月18日、高性能コンパクトキーボード「Happy Hacking Keyboard（HHKB）」とコラボレーションした限定アイテムの受注販売を開始した。受注販売期間は12月5日 11:59まで。

HHKBとZOZOTOWNのコラボアイテムを受注販売

今回のコラボレーションは、2024年に実施した「GitHub × ZOZOTOWN」コラボ企画に続く、ITカルチャーとファッションの融合をテーマにしたシリーズ第2弾となる。

プログラマーやクリエイターに支持されるHHKBのミニマルで洗練されたデザインをモチーフにしたアイテムが全6種類展開される。

HHKBの特徴である「打鍵感（キーを押したときの感触）」を表現した発泡プリントTシャツや、HHKB独自の商品カラー「墨（チャコールグレー）」「雪（白色）」をイメージしたロングTシャツなど、「キーボードにこだわるように、ファッションをもっと楽しんでほしい」という想いが込められたラインナップとなっている。

左上から、販売アイテムは、「LOVE. TEE」6,600円、「PLAY Keyboard TEE」6,380円、「HHKB Studio GRID LONG SLEEVE TEE」7,700円、「HAPPY TIME LONG SLEEVE TEE」7,150円、「OLD LOGO HOODIE」11,000円、「LOVE. CAP」6,600円

発泡プリントでキーボードを表現した白いTシャツ「LOVE. TEE」（6,600円）、HHKBを奏でたくなる感覚を表現したベージュのTシャツ「PLAY Keyboard TEE」（6,380円）、HHKB原寸サイズのグラフィックを印刷した長袖Tシャツ「HHKB Studio GRID LONG SLEEVE TEE」（7,700円）、グラフィカルなイラストをあしらった長袖Tシャツ「HAPPY TIME LONG SLEEVE TEE」（7,150円）、HHKB元祖ロゴを背面にプリントしたフーディー「OLD LOGO HOODIE」（11,000円）、キーの形でLOVEとかたどった刺繍を施した帽子「LOVE. CAP」（6,600円）を展開する。

受注販売期間は11月18日 14:00から12月5日 11:59まで。配送は2026年2月下旬を予定。受注販売期間終了後に再度販売する可能性もある。

また、受注販売期間中の11月27日には、HHKBが毎年開催するファン交流イベント「HHKBユーザーミートアップ Vol.9」にZOZOがブース出展。コラボを記念したトークセッションに同社エンジニアスタッフが登壇するほか、アイテムの紹介コンテンツなどをYouTubeライブで無料配信する予定となっている。

「HHKBユーザーミートアップ Vol.9」は11月27日 18:30から21:00まで、LINEヤフー本社内イベントスペース「LODGE」で開催。オフライン会場での参加申し込みはすでに定員に達しているが、YouTubeライブ配信での視聴が可能。今後の情報はイベント特設ページで確認できる。