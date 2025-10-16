Appleは2025年10月15日、M5チップを搭載し、ソフトでクッション性のあるデュアルニットバンドを導入した「Apple Vision Pro」を発表した。発売は10月22日で、価格は599,800円から。オンラインのApple Storeでは予約注文が始まっている。

M5搭載の新しい「Apple Vision Pro」

「Apple Vision Pro」はヘッドセット型の空間コンピューティングデバイス。最新のvisionOS 26とM5チップを搭載し、ディスプレイのレンダリングの向上、AIを活用した高速なワークフローを実現。バッテリー駆動時間も伸長している。Apple Intelligenceの新機能も装備し、Apple Immersiveでは近日ライブ配信予定の選りすぐりのNBAの試合を含む、新しいシリーズや映画を楽しめる。

第3世代の3ナノメートルテクノロジーを使用して設計されたVision ProのM5は、10コアCPUを搭載し、より高いマルチスレッドパフォーマンスを実現して、アプリやウィジェットの読み込み時間の高速化や、より反応の良いWebブラウジングなど、システム全体でさらに高速な体験を提供。次世代の10コアGPUアーキテクチャにより、ハードウェアアクセラレーテッドレイトレーシングおよびメッシュシェーディングに対応する。

カスタムマイクロOLEDディスプレイ上でピクセルを前世代モデルと比較して10％多くレンダリングでき、よりくっきりとしたテキストと、より精細なビジュアルにより、さらに鮮明な画像を実現。また、ユーザーが周囲の状況を見る際に、モーションブラーを軽減するために最大120Hzまでリフレッシュレートを上げられ、Mac仮想ディスプレイを使用する時にもさらにスムーズな体験を提供する。12のカメラ、5つのセンサー、6つのマイクからの入力を処理する専用のR1チップと連係し、12ミリ秒以内に新しい画像をディスプレイにストリーミングすることで、リアルタイムで周囲の状況を映し出せる。高性能のバッテリーは1回の充電で、最大2.5時間の一般的な使用、および最大3時間のビデオ再生に対応。バッテリーを電源に接続することで、自宅やオフィス、通勤中に、さらに長い時間使うのもにも対応する。また、16コアNeural Engineにより、AIを活用した機能の実行速度が向上し、Personaの収録や写真の空間シーンへの変換などのシステム体験では前世代と比較して最大50％速く、他社製アプリでは最大2倍速くなっているという。

また新たに、快適なフィット感をもたらすソフトでクッション性のあるデュアルニットバンドが付属する。立体的で一枚に編み込まれた上部と下部のストラップが、クッション性、通気性、伸縮性を備える二重リブ構造となっており、下部のストラップには柔軟性のあるリブ生地を使い、さらに快適さ、バランス、安定性を持たせるため、釣り合いを取る重りの役割を果たすタングステンのインサートが組み込まれている。2つの機能を持つフィットダイヤルで、ユーザーは理想的なフィット感を得られるよう細かい調整が行える。このデュアルニットバンドは、単体でも発売され、交換が可能となっている。前世代でのApple Vision Proでも利用でき、価格は16,800円。サイズはS、M、Lの3種を用意している。

visionOS 26では、ウィジェットがユーザーの空間にシームレスに統合され、本体を装着する度に再表示されるので、時刻や天気をチェックしたり、音楽やポッドキャストを再生したり、空間を写真で飾ったり、ChatGPTにアクセスしたりするのが簡単になった。Personaが強化され、FaceTimeなどのアプリでのコミュニケーションをより自然で親しみやすいものにしてくれる。空間シーンは生成AIを使用して写真にリアルな奥行きを与えられる。ユーザーはアクションカメラによる180度、360度、広視野角のビデオを再生できるので、映像を意図された通りの見え方で楽しめ、クリエイターはこれらのフォーマットのビデオをSafariやVimeoのようなアプリで公開できる。このiPadOS 26.1では、Apple Vision ProアプリがiPadに登場し、新しいコンテンツを見つけたり、アプリとゲームのダウンロードを予約したり、ヒントを確認したり、自分のVision Proの情報にすばやくアクセスするといったことが可能となる。

256GB、512GB、1TBから選べ、価格は599,800円から。オプションとして、前述のデュアルニットバンドのほか、「Apple Vision Proトラベルケース（34,800円）」、視力矯正が必要なユーザー向けの「ZEISS Optical Inserts — Readers（16,800円）」と「ZEISS Optical Inserts — Prescription（24,800円）」を用意している。