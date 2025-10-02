アスクは10月2日、CORSAIR社製のウルトラワイドタッチ液晶ディスプレイ「XENEON EDGE 14.5" LCD Touchscreen」を発表した。14.5インチのタッチ対応ディスプレイで、PCケースに磁石で貼り付けたり、専用スタンドで設置したりと、自由な配置が可能。カレンダーやウィジェット、ゲームのチャットなどの表示に活用できる。価格はオープンで、予想実売価格は42,780円前後。発売は10月30日。

マルチタッチに対応した超横長タイプの14.5インチディスプレイ「XENEON EDGE 14.5" LCD Touchscreen」

2560×720ドットの表示に対応した超横長タイプの14.5インチディスプレイ。システム情報やカレンダー、天気などのウィジェット表示に便利に使える。液晶パネルは広視野角のAHVAパネルで、リフレッシュレートは60Hz、最大輝度は350カンデラ。5点マルチタッチに対応し、CORSAIR iCUEソフトウェアと連携すれば、PCのパフォーマンス監視やメディア操作に使える。Elgato Virtual Stream Deckとしても機能し、配信者やクリエイターのショートカット操作用デバイスとしても活用できる。

ゲームのチャット画面を表示させるのも便利

本体に14個のマグネットを内蔵しており、PCケースのパネルや電源カバーなどの金属部分に直接取り付けられる。360mmのラジエーターマウントや別売のマウントアームにも対応し、設置場所の自由度が高い。

PCケースの側面にうまく収納することも可能

入力端子はHDMIとUSB Type-C。サイズは372×120×22mm、重さは約710g。