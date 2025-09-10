pixivがサービス開始18周年、総登録ユーザー数は1億1900万人へ

ピクシブは9月10日、同社が運営するイラスト、マンガ、小説作品の投稿プラットフォーム「pixiv」がサービス開始18周年を迎えたと明らかにした。総登録ユーザー数は1億1900万人、累計作品数は1億6000万を超えたという。

pixivは、イラスト・マンガ・小説・うごイラのようなコンテンツを投稿したり、コンテンツにいいねやコメントを送ることができるプラットフォーム。2025年9月10日でサービス18周年を迎え、総登録ユーザー数は1億1900万人、累計投稿作品数は1億6000万以上を達成。約5年まえに実装されたリクエスト機能の活用も進み、送信数は32万件以上を超えたという。

また、日本でスタートした同サービスは現在240か国で利用可能。特に海外からの作品投稿と閲覧は増え続けており、日本語以外の言語を使う海外ユーザーは全体の50%近くを占めるに至っている。

pixivでは2015年1月にロゴをリニューアル。直近1年に限っても多数の取り組みでサービス改善を図ってきたとしており、事例がまとめられている。