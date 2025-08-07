ソニーネットワークコミュニケーションズは8月7日、かねてから予告してきた乃木坂46グループとのコラボレーション施策について詳細を明らかにした。12月31日まで実施するもので、来年6月には利用者限定のオンラインイベント参加権も用意される。

So-netでは独自のキャラクター「感動モモ」でブランドタグライン「ソニーグループの感動を、届けるネットSo-net」を掲げており、これを受けてソニー・ミュージックエンタテイメントに所属する「乃木坂46」とのコラボレーションを展開。キャンペーン期間中の8月7日から12月31日までの約5カ月間にわたって月ごとに担当メンバーを入れ替えつつ行うというもので、8月は遠藤さくらさん、9月は賀喜遥香さん、10月は井上和さん、11月は一ノ瀬美空さん、12月は筒井あやめさんが担当。担当月ごとに限定グッズのプレゼントや動画の公開を実施する。

担当メンバー

コラボキャンペーンは対象プランへの申し込みと継続利用で参加でき、特典として加入月のメンバーが書き下ろしたオリジナルTシャツや、今回のコラボ施策にあたっての舞台裏を撮影したメイキングアルバム、さらに2026年6月頃に予定するオンラインイベントへの参加権も設定。加えて、最大46,000円のキャッシュバックも通常通り実施する。