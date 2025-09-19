米AMDは9月18日（現地時間）、同社グラフィックス向けの最新ドライバ「AMD Radeon Software Adrenalin 25.9.2」を公開した。Software Adrenalinから簡単に適用できる。

「AMD Radeon Software Adrenalin 25.9.2」公開、BF6採用のEA JavelinアンチチートとRadeon Anti-Lagが干渉中

新製品としてこっそり投入されたRadeon RX 7700に対応するドライバアップデート。新発売の『ダイイングライト：ザ・ビースト（Dying Light: The Beast）』をサポートする。『Cronos: The New Dawn』をプレイ中にクラッシュする現象や, Windows Mixed Reality使用時の不具合を解消した。そのほか、既知の不具合欄が更新されて多数の問題が認知されている。

既知の問題