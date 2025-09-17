グループセブジャパンは9月16日、同社が輸入販売したティファールの電気ケトルの一部製品について、電源プラグの破損により発煙・発火の可能性があるとして、対象製品の電源プレートを無償交換すると発表した。
対象となるのは、2021年10月から2024年7月までに製造された28モデル60製品、計418万5393台。事故の原因を同社が関係機関と連携して調査した結果、電源コード部分を持ってコンセントから引き抜くなどの不適切な使用により、電源プラグに繰り返し負担がかかることで破損が発生した可能性が高いと推察されている。
同社によると、2024年4月以降、電気ケトル使用中にコンセント近辺で発煙・発火した事故が16件確認されており、軽度の火傷者1名が出ているという。
無償交換の対象製品は、電気ケトル本体底面のラベルに記載された製品品番と4桁の番号で確認できる。該当する製品を所有している場合は、特設ページまたは専用フリーダイヤル（0120-153-020、受付時間：午前9時～午後6時、土日祝日含む）から申し込むことで無償交換を受けられる。
同社は「お客様の安全を最優先に考え、該当する電源プレートを構造の異なる電源プラグを有したものに無償交換する」とし、迅速な対応を進めるとしている。
なお、2024年8月以降に製造された製品については、既に構造の異なる電源プラグが採用されており、今回の無償交換の対象外となっている。
無償交換の対象製品一覧表
|製品名
|品番
|4桁の番号
|アプレシア プラス シュガーピンク 0.8L
|BF805774
|5221
|アプレシア プラス カフェオレ 0.8L
|BF805170
|4221～2522
|アプレシア ウルトラクリーン ネオ パールホワイト 0.8L
|KO3901JP
|4421～1324
|アプレシア エージー・プラス ロック パールホワイト 0.8L
|KO4301JP
|4221～2424
|ウォッシャブル 0.8L
|KO8001JP
|4321～5123
|アプレシア・プラス カフェオレ 0.8L
|KO630AJP
|4421～4023
|アプレシア・プラス ホワイト 0.8L
|KO6301JP
|4221～3923
|アプレシア・プラス シュガーピンク 0.8L
|KO6307JP
|4321～4823
|アプレシア・プラス ロック ホワイト 0.8L
|KO5401JP /87A
|2822～4323
|アプレシア・プラス ロック ホワイト 0.8L
|KO5401JP /87B
|0424
|アプレシア ウルトラクリーン ネオ オニキスブラック 0.8L
|KO3908JP
|1922～2424
|アプレシア エージー・プラス ロック オニキスブラック 0.8L
|KO4308JP
|4523～3024
|アプレシア ウルトラクリーン ネオ ルビーレッド 0.8L
|KO3905JP
|0523～2324
|アプレシア・プラス ロック ブラック 0.8L
|KO5408JP /87A
|3022～1924
|アプレシア エージー・プラス コントロール パールホワイト 0.8L
|KO6201JP
|4121～0922
|ジャスティン プラス コントロール ホワイト 1.2L
|KO7551JP
|4121～5123
|アプレシア コントロール ホワイト 0.8L
|KO7201JP
|4121～2424
|アプレシア ロック コントロール ホワイト 0.8L
|KO8401JP
|2522～1524
|ジャスティン ロック コントロール アイボリー 1.2L
|KO823AJP
|3023～1924
|アプレシア エージー・プラス コントロール オニキスブラック 0.8L
|KO6208JP
|4021～2422
|ジャスティン プラス コントロール ブラック 1.2L
|KO7558JP
|4221～0124
|アプレシア コントロール ブラック 0.8L
|KO7208JP
|4121～1724
|カフェ コントロール 1.0L
|KO9238JP
|0422～1324
|テイエール 1.5L
|BJ813DJP
|4121～0224
|アプレシア ロック コントロール エコ ブラック 0.8L
|KO8418JP
|0123～1024
|ジャスティン ロック コントロール ブラック 1.2L
|KO823NJP
|3123～0424
|ジャスティン プラス カカオブラック 1.2L
|KO3408JP
|4121～0224
|ジャスティン プラス ロック ブラック 1.0L
|KO4418JP
|4221～4922
|ジャスティン プラス ロック ブラック 1.0L
|KO4428JP
|2622～1124
|ジャスティン プラス ロック ブラック 1.0L
|KO441NJP
|3823～0824
|ジャスティン プラス ロック レッド 1.0L
|KO4415JP
|4321～2224
|マチネ アイボリー 1.0L
|KO323AJP
|5021～0924
|マチネ ピスタチオ 1.0L
|KO3233JP
|4921～1424
|ジャスティン プラス ブラック 1.2L
|KO4908JP
|4121～4523
|デルフィニアップ ブラック 1.8L
|KO1738JP
|4321～2823
|エクストラ ブラック 1.0L
|KO1718JP
|5121～4623
|ディスプレイ コントロール 1.0L
|KO8548JP
|0122～5323
|セーフ・トゥ・タッチ ブラック 1.0L
|KO2618JP
|1222～2024
|パフォーマ ブラック 1.5L
|KO1548JP
|4321～1024
|パフォーマ ブラック 0.8L
|KO1538JP
|4421～0124
|パフォーマ レッド 0.8L
|KO1535JP
|5221～2224
|メゾン ワインレッド 1.0L
|KI271FJP
|4121～1224
|メゾン スノーホワイト 1.0L
|KI2711JP
|4421～1524
|ジャスティン プラス ホワイト 1.2L
|KO340175
|4221～5223
|ジャスティン プラス シュガーピンク 1.2L
|KO340178
|4921
|ジャスティン プラス スカイブルー 1.2L
|KO340176
|4121～1022
|ジャスティン プラス ロック ホワイト 1.0L
|KO4411JP
|4121～4323
|ジャスティン プラス ホワイト 1.2L
|KO4901JP
|4321～4223
|ジャスティン プラス サーブル 1.2L
|KO490AJP
|4421～4923
|ジャスティン プラス スカイブルー 1.2L
|KO4904JP
|4221～4123
|ジャスティン プラス シュガーピンク 1.2L
|KO4907JP
|4221～0224
|エクストラ ホワイト 1.0L
|KO1711JP
|4221～4023
|デルフィニアップ ホワイト 1.8L
|KO1731JP
|4121～2523
|デルフィニ ヴィジョン アイボリー 1.8L
|KO173AJP
|4621～5123
|ジャスティン プラス ロック ホワイト 1.0L
|KO4421JP
|2522～4023
|セーフ・トゥ・タッチ ホワイト 1.0L
|KO2611JP
|4521～0324
|パフォーマ ホワイト 1.5L
|KO1541JP
|1522～0124
|パフォーマ ホワイト 0.8L
|KO1531JP
|0322～5123
|ジャスティン プラス サーブル 1.2L
|KO340177
|5121
|カフェ ロック コントロール 1.0L
|KO9268JP
|4823～0224
|パレ 1L ホワイト
|KO2521JP
|4321～5021