グループセブジャパンは9月16日、同社が輸入販売したティファールの電気ケトルの一部製品について、電源プラグの破損により発煙・発火の可能性があるとして、対象製品の電源プレートを無償交換すると発表した。

  • 無償交換対象かどうかは、本体裏面のラベル部分を確認するとわかる

対象となるのは、2021年10月から2024年7月までに製造された28モデル60製品、計418万5393台。事故の原因を同社が関係機関と連携して調査した結果、電源コード部分を持ってコンセントから引き抜くなどの不適切な使用により、電源プラグに繰り返し負担がかかることで破損が発生した可能性が高いと推察されている。

同社によると、2024年4月以降、電気ケトル使用中にコンセント近辺で発煙・発火した事故が16件確認されており、軽度の火傷者1名が出ているという。

無償交換の対象製品は、電気ケトル本体底面のラベルに記載された製品品番と4桁の番号で確認できる。該当する製品を所有している場合は、特設ページまたは専用フリーダイヤル（0120-153-020、受付時間：午前9時～午後6時、土日祝日含む）から申し込むことで無償交換を受けられる。

同社は「お客様の安全を最優先に考え、該当する電源プレートを構造の異なる電源プラグを有したものに無償交換する」とし、迅速な対応を進めるとしている。

なお、2024年8月以降に製造された製品については、既に構造の異なる電源プラグが採用されており、今回の無償交換の対象外となっている。

無償交換の対象製品一覧表

製品名 品番 4桁の番号
アプレシア プラス シュガーピンク 0.8L BF805774 5221
アプレシア プラス カフェオレ 0.8L BF805170 4221～2522
アプレシア ウルトラクリーン ネオ パールホワイト 0.8L KO3901JP 4421～1324
アプレシア エージー・プラス ロック パールホワイト 0.8L KO4301JP 4221～2424
ウォッシャブル 0.8L KO8001JP 4321～5123
アプレシア・プラス カフェオレ 0.8L KO630AJP 4421～4023
アプレシア・プラス ホワイト 0.8L KO6301JP 4221～3923
アプレシア・プラス シュガーピンク 0.8L KO6307JP 4321～4823
アプレシア・プラス ロック ホワイト 0.8L KO5401JP /87A 2822～4323
アプレシア・プラス ロック ホワイト 0.8L KO5401JP /87B 0424
アプレシア ウルトラクリーン ネオ オニキスブラック 0.8L KO3908JP 1922～2424
アプレシア エージー・プラス ロック オニキスブラック 0.8L KO4308JP 4523～3024
アプレシア ウルトラクリーン ネオ ルビーレッド 0.8L KO3905JP 0523～2324
アプレシア・プラス ロック ブラック 0.8L KO5408JP /87A 3022～1924
アプレシア エージー・プラス コントロール パールホワイト 0.8L KO6201JP 4121～0922
ジャスティン プラス コントロール ホワイト 1.2L KO7551JP 4121～5123
アプレシア コントロール ホワイト 0.8L KO7201JP 4121～2424
アプレシア ロック コントロール ホワイト 0.8L KO8401JP 2522～1524
ジャスティン ロック コントロール アイボリー 1.2L KO823AJP 3023～1924
アプレシア エージー・プラス コントロール オニキスブラック 0.8L KO6208JP 4021～2422
ジャスティン プラス コントロール ブラック 1.2L KO7558JP 4221～0124
アプレシア コントロール ブラック 0.8L KO7208JP 4121～1724
カフェ コントロール 1.0L KO9238JP 0422～1324
テイエール 1.5L BJ813DJP 4121～0224
アプレシア ロック コントロール エコ ブラック 0.8L KO8418JP 0123～1024
ジャスティン ロック コントロール ブラック 1.2L KO823NJP 3123～0424
ジャスティン プラス カカオブラック 1.2L KO3408JP 4121～0224
ジャスティン プラス ロック ブラック 1.0L KO4418JP 4221～4922
ジャスティン プラス ロック ブラック 1.0L KO4428JP 2622～1124
ジャスティン プラス ロック ブラック 1.0L KO441NJP 3823～0824
ジャスティン プラス ロック レッド 1.0L KO4415JP 4321～2224
マチネ アイボリー 1.0L KO323AJP 5021～0924
マチネ ピスタチオ 1.0L KO3233JP 4921～1424
ジャスティン プラス ブラック 1.2L KO4908JP 4121～4523
デルフィニアップ ブラック 1.8L KO1738JP 4321～2823
エクストラ ブラック 1.0L KO1718JP 5121～4623
ディスプレイ コントロール 1.0L KO8548JP 0122～5323
セーフ・トゥ・タッチ ブラック 1.0L KO2618JP 1222～2024
パフォーマ ブラック 1.5L KO1548JP 4321～1024
パフォーマ ブラック 0.8L KO1538JP 4421～0124
パフォーマ レッド 0.8L KO1535JP 5221～2224
メゾン ワインレッド 1.0L KI271FJP 4121～1224
メゾン スノーホワイト 1.0L KI2711JP 4421～1524
ジャスティン プラス ホワイト 1.2L KO340175 4221～5223
ジャスティン プラス シュガーピンク 1.2L KO340178 4921
ジャスティン プラス スカイブルー 1.2L KO340176 4121～1022
ジャスティン プラス ロック ホワイト 1.0L KO4411JP 4121～4323
ジャスティン プラス ホワイト 1.2L KO4901JP 4321～4223
ジャスティン プラス サーブル 1.2L KO490AJP 4421～4923
ジャスティン プラス スカイブルー 1.2L KO4904JP 4221～4123
ジャスティン プラス シュガーピンク 1.2L KO4907JP 4221～0224
エクストラ ホワイト 1.0L KO1711JP 4221～4023
デルフィニアップ ホワイト 1.8L KO1731JP 4121～2523
デルフィニ ヴィジョン アイボリー 1.8L KO173AJP 4621～5123
ジャスティン プラス ロック ホワイト 1.0L KO4421JP 2522～4023
セーフ・トゥ・タッチ ホワイト 1.0L KO2611JP 4521～0324
パフォーマ ホワイト 1.5L KO1541JP 1522～0124
パフォーマ ホワイト 0.8L KO1531JP 0322～5123
ジャスティン プラス サーブル 1.2L KO340177 5121
カフェ ロック コントロール 1.0L KO9268JP 4823～0224
パレ 1L ホワイト KO2521JP 4321～5021