中国発の最新ガジェットが体験できるイベント「チャイナフェスティバル2025」が、9月6日（土）～7日（日）に代々木公園イベント広場（東京都渋谷区）で開かれました。日本未発売の製品を含む最新スマホやタブレット、パワードスーツなどを展示。「中国ではすでに完売、日本にはこれ1つしかない」（担当者）という鳴潮ツバキコラボのREDMAGIC 10S Proや、スマホが本格カメラに変身するnubia Z70S Ultraのフォトグラファーキットなど、日本未発売の製品が注目を集めていました。

nubia Z70S Ultraが高級カメラのようなたたずまいに変身するフォトグラファーキット。カメラのような操作で撮影できるのもポイント

最新ガジェットを展示していたのはFastlane Japanブース。REDMAGICコーナーには、最新のゲーミングスマホ「REDMAGIC 10S Pro」の鳴潮ツバキコラボ限定モデルを展示。中国では販売即完売したという人気モデルで、担当者いわく「日本には今回展示している1台しかない」という超レア製品です。来場者だけが参加できるXのキャンペーンに応募すると、なんとこの鳴潮ツバキコラボモデルを1名にプレゼントする特典も用意していました。

中国では販売即完売したというREDMAGIC 10S Proの鳴潮ツバキコラボ限定モデル

背面もオリジナルのデザインに仕上げられている

豪華なアクスタも展示

両機種ともシリーズの特徴である空冷機構を備える

スマホでもう1つ目を引いたのが、隣のnubiaブースに展示していたnubia Z70S Ultraのフォトグラファーキット。大きなグリップ、シャッターボタン、ズームレバー、露出補正ダイヤル、コールドシューなどを後付けでき、本格カメラのような操作で撮影できます。金属と本革調の素材を用いており、デザインや質感も上々。日本での販売は未定とのことですが、ぜひ販売してほしいと感じます。

nubiaの高性能カメラスマホ「nubia Z70S Ultra」に、カメラライクな操作で撮影できるフォトグラファーキットを装着した展示

背面はこのような感じで、とても違和感なくnubia Z70S Ultraが収まっている

ゴッホの名画をイメージしたnubia Z70 Ultraのスターレイナイトモデルも展示

透明デザインのモバイルバッテリーなどで知られるSHARGEコーナーでは、ダイナマイト風のデザインを採用したモバイルバッテリー「SHARGE Pouch Mini」が目を引きました。USB Type-Cケーブルを内蔵しつつ、USB Type-A端子も用意。見た目だけでなく実用性も上々です。

ダイナマイト風のデザインを採用したモバイルバッテリー「SHARGE Pouch Mini」

赤いケーブルはUSB Type-Cケーブルだった

上部にはUSB Type-A端子を搭載

コンシューマー向けのパワードスーツ「Hypershell」コーナーは、実際に装着して試せる製品を多数用意していたこともあり、装着希望者が列をなしていました。Hypershell Xシリーズは、歩行や登山時の脚力をサポートするアウトドア向けのパワードスーツで、各種センサーにより人間の脚の動きを検知してモーターの力でアシスト。軽くこいだらモーターの力でグッと進む電動アシスト自転車のように、脚を軽く踏み出すだけでグッと力を加えて歩みを進めてくれます。