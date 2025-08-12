マウスコンピューターは、2025年8月15日（金）から17日（日）まで大阪・関西万博会場内「EXPO ホール」にて開催される全国高校eスポーツ大会「Coca-Cola STAGE:0 eSPORTS High-School Championship 2025」全国大会グランドファイナルに、競技運営用機材として、ゲーミングブランド「G TUNE」のハイエンドデスクトップパソコンおよびiiyama液晶ディスプレイで機材協賛すると発表した。

Coca-Cola STAGE:0 eSPORTS High-School Championship 2025

同大会の全国大会グランドファイナルにおいて、大会運営の安定性と選手の競技環境の最適化を目的に機材協賛する。同社は、今回の協賛について「国内生産の高品質なゲーミングパソコンを通じて、次世代を担う高校生プレイヤーたちの挑戦と成長を応援する」と述べている。また今後も、eスポーツ大会や教育的な取り組みを支援し、若年層がICTスキルやチームワークを発揮できる機会を創出していく方針だと説明している。

今回提供される実際の機材の概要は以下の通り。

デスクトップパソコン「G TUNE FG-A7G70」

AMD Ryzen 7 9700X プロセッサ、NVIDIA GeForce RTX 5070などを搭載

製品詳細：https://www.mouse-jp.co.jp/store/g/ggtune-fga7g70g6bfdw101dec/

G TUNE FG-A7G70

液晶ディスプレイ「G-MASTER GB2770HSU-B6」

IPS方式パネル、リフレッシュレート180Hz対応27型ゲーミング液晶ディスプレイ

製品詳細：https://www.mouse-jp.co.jp/store/g/giiyama-gb2770hsu-b6/