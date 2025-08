米AMDは8月5日(現地時間)、製品ページを更新し、その中で存在がうわさされていた「AMD Radeon RX 9060」の製品情報を明らかにした。プレスリリース等の発出は行われておらず、ひっそりとしたローンチになったようだ。

「AMD Radeon RX 9060」がこっそり登場

Radeon Software Adrenalin 25.8.1で利用できる最新グラフィックス製品。AMD RDNA 4アーキテクチャを採用し、28個のCUで1,792個のSMプロセッサを統合。GDDR6 8GBのVRAMを128bitで搭載する。1080pゲーミングにおいて競争力を備えた製品とアピールしており、Assassin's Creed Mirage で108 FPS、Call of Duty: Black Ops 6で98FPS、DOOM Eternal (RT) で153FPS、Dragon Age: The Veilguard で67FPS、F1 24 で188FPS、Horizon Zero Dawn Remastered で106FPS、God of War: Ragnarokで120FPSでの動作を行えるという。