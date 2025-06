米NVIDIAは6月17日(現地時間)、同社グラフィックス製品向けの最新ドライバ「NVIDIA GeForce Game Ready Driver 576.80」の提供を開始した。NVIDIA App等でリリースされ、簡単に適用できる。

「NVIDIA Hotfix Driver 576.66」を継承し、不具合修正を多数統合して新作ゲームにもいくつか対応するドライバアップデート。NVIDIA GeForce RTX 5090 Founders Editionではアイドル中の“音響(acoustic)”が改善されたとしており、コイル鳴きが低減されているようだ。

