米NVIDIAは6月17日（現地時間）、同社グラフィックス製品向けの最新ドライバ「NVIDIA GeForce Game Ready Driver 576.80」の提供を開始した。NVIDIA App等でリリースされ、簡単に適用できる。

「NVIDIA GeForce Game Ready Driver 576.80」公開。Hotfix統合で不具合修正多数

「NVIDIA Hotfix Driver 576.66」を継承し、不具合修正を多数統合して新作ゲームにもいくつか対応するドライバアップデート。NVIDIA GeForce RTX 5090 Founders Editionではアイドル中の“音響（acoustic）”が改善されたとしており、コイル鳴きが低減されているようだ。

ゲームにおける修正されたバグ

Dune: Awakening:安定性の問題[5273568]

EA Sports FC 25:安定性の問題 [5251937]

Dragons Dogma 2:影のちらつきを表示[5252205]

Clair Obscur: Expedition 33:第33次長期滞在:安定性の問題 [5283401]

Enshrouded:ゲームの起動後にクラッシュする[5279848]

モンスターハンターワールド:DX12モードでプレイする際の安定性の問題[5305302]

Gray Zone Warfare:安定性の問題 [5284518]

Marvel Rivals:安定性の問題[5273681]

Ghost of Tsushima Directors Cut: 光源の周りのちらつき/破損 [5138067]

GTA V Enhanced:安定性の問題 [5302755]

Honor of Kings: World: 安定性の問題 [5304344]

Forza Horizon 5: 安定性の問題 [5131160]

Indiana Jones and The Great Circle:イメージの破損 [5326122]

修正された一般的なバグ

GeForce RTX 5090 FE のアイドル負荷と低負荷時の音響改善 [5139629]

「NVIDIAコントロールパネル」>「3D設定の管理」で設定を変更すると、シェーダーディスクキャッシュの再構築が発生する場合がある [5282396]

Twinmotion: 起動時のバグチェック [5282285]

Adobe Substance 3D Painter: ベイク処理後のビューポートが破損して表示される5270020]

BlackmagicDesign: FusionページのUIオーバーレイが正しく表示されないことがある [5237584]

Webブラウザでビデオを再生すると、赤/緑のフラッシュが短時間破損することがある[5241341]

NVIDIA アプリで撮影したビデオは、Windows フォト アプリで編集した後、色あせて表示されることがある [5294224]

特定のDisplayPort 1.4モニターは、DisplayPort 2.1グラフィックスカードに接続すると、ランダムな黒い画面のちらつきを表示する場合がある[5277453]