米NVIDIAは6月17日（現地時間）、同社グラフィックス製品向けの最新ドライバ「NVIDIA GeForce Game Ready Driver 576.80」の提供を開始した。NVIDIA App等でリリースされ、簡単に適用できる。
「NVIDIA Hotfix Driver 576.66」を継承し、不具合修正を多数統合して新作ゲームにもいくつか対応するドライバアップデート。NVIDIA GeForce RTX 5090 Founders Editionではアイドル中の“音響（acoustic）”が改善されたとしており、コイル鳴きが低減されているようだ。
ゲームにおける修正されたバグ
- Dune: Awakening:安定性の問題[5273568]
- EA Sports FC 25:安定性の問題 [5251937]
- Dragons Dogma 2:影のちらつきを表示[5252205]
- Clair Obscur: Expedition 33:第33次長期滞在:安定性の問題 [5283401]
- Enshrouded:ゲームの起動後にクラッシュする[5279848]
- モンスターハンターワールド:DX12モードでプレイする際の安定性の問題[5305302]
- Gray Zone Warfare:安定性の問題 [5284518]
- Marvel Rivals:安定性の問題[5273681]
- Ghost of Tsushima Directors Cut: 光源の周りのちらつき/破損 [5138067]
- GTA V Enhanced:安定性の問題 [5302755]
- Honor of Kings: World: 安定性の問題 [5304344]
- Forza Horizon 5: 安定性の問題 [5131160]
- Indiana Jones and The Great Circle:イメージの破損 [5326122]
修正された一般的なバグ
- GeForce RTX 5090 FE のアイドル負荷と低負荷時の音響改善 [5139629]
- 「NVIDIAコントロールパネル」>「3D設定の管理」で設定を変更すると、シェーダーディスクキャッシュの再構築が発生する場合がある [5282396]
- Twinmotion: 起動時のバグチェック [5282285]
- Adobe Substance 3D Painter: ベイク処理後のビューポートが破損して表示される5270020]
- BlackmagicDesign: FusionページのUIオーバーレイが正しく表示されないことがある [5237584]
- Webブラウザでビデオを再生すると、赤/緑のフラッシュが短時間破損することがある[5241341]
- NVIDIA アプリで撮影したビデオは、Windows フォト アプリで編集した後、色あせて表示されることがある [5294224]
- 特定のDisplayPort 1.4モニターは、DisplayPort 2.1グラフィックスカードに接続すると、ランダムな黒い画面のちらつきを表示する場合がある[5277453]
⚠️ NEW DRIVER ALERT ⚠️— NVIDIA GeForce (@NVIDIAGeForce) June 17, 2025
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