米NVIDIAは6月3日(現地時間)、サポートページを更新する形で「NVIDIA Hotfix Driver 576.66」を公開した。一部ゲーム動作時の不具合に加え、RTX 50シリーズでのバグも解消している。

現在提供中の「NVIDIA GeForce Game Ready Driver 576.52」を継承し、正式リリースサイクルの前に不具合を解消するホットフィックスドライバ。一部ゲームタイトルの動作時に発生する不具合に加えて、RTX 50シリーズ使用時にブラウザで動画を見たとき、赤と緑のフラッシュが短時間発生して描画が乱れるという問題にも対処されている。

NVIDIA GeForce Hotfix Driver v576.66 is now available. This update resolves the following:



✅Dune: Awakening may crash during gameplay [5273568]

✅EA Sports FC 25 may crash during gameplay [5251937]

✅[RTX 50 series] Dragons Dogma 2 displays shadow flicker [5252205]

