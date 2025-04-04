デル・テクノロジーズは4月4日、ドッキングステーション新製品「Dell Pro Thunderbolt 4 Smart Dock - SD25TB4」および「Dell Pro Smart Dock - SD25」、「Dell Pro Dock - WD25」を販売開始した。
いずれも同社の周辺機器類管理ソリューション「Dell Device Management Console」に対応し、エンドユーザーが不在でもデバイスをリモートで管理できる。本体は左右どちらにも配線できるUSB-Cケーブルを備え、使いやすいワークスペースを構築可能。
Dell Pro Thunderbolt 4 Smart Dock - SD25TB4
最大130Wの電源供給とリモート管理機能を備えたドッキングステーション。価格は41,380円。
Thunderbolt 4ポート2基に加え、2.5ギガビットイーサネットやUSB-C 3.2 Gen2ポート、PowerShare対応USB Aポート、映像出力ポートなど多彩なポートを搭載し、負荷の高いワークロードに対応。最大4台の4K 60Hzディスプレイ出力も行える（1台では最大8K 60Hzに対応）。
搭載ポートはThunderbolt 4×2、DisplayPort 1.4×2、HDMI 2.1×1、USB-C 3.2 Gen2×2、USB-A 3.2 Gen2×4、2.5ギガビットEthernet。本体サイズはW90×D35.5×H205mm、重さは約579g。
Dell Pro Smart Dock - SD25
最大130WのUSB-C電源供給とリモート管理機能を備えたドッキングステーション。価格は31,180円。
2.5ギガビットイーサネットやPowerShare対応USB Aポート、映像出力ポートなどを搭載するがThunderboltは非搭載で、最大130Wの電源供給に対応。最大4ディスプレイへの4K 60Hz出力も行える（1台では最大6K 60Hzに対応）。
搭載ポートはDisplayPort 1.4×2、HDMI 2.1×1、USB-C 3.2 Gen2×2、USB-A 3.2 Gen2×4、2.5ギガビットEthernet。本体サイズはW90×D35.25×H205mm、重さは約562g。
Dell Pro Dock - WD25
100Wの電源供給に対応し、6つのUSBポートを備えたドッキングステーション。価格は26,380円。最大4台の4K 60Hzディスプレイ出力をサポートする（1台では最大6K 60Hzに対応）。
搭載ポートはDisplayPort 1.4×2、HDMI 2.1×1、USB-C 3.2 Gen2×2、USB-A 3.2 Gen2×4、2.5ギガビットEthernet。本体サイズはW90×D35.25×H205mm、重さは約550g。