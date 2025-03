NVIDIA RTX上でローカル動作するAI「Project G-Assist」公開。ゲーム設定の最適化まで担当

米NVIDIAは、同社グラフィックス製品向けに提供している独自ユーティリティ「NVIDIA App」において、これまで「Project G-Assist」として開発を表明していた「Project G-Assist System Assistant」を公開した。

G-Assistは、RTXグラフィックス上に搭載するTensorコアを活用してローカル動作するAI機能。システム ボトルネックの緩和、電力効率の改善、ゲーム設定の最適化、GPUのオーバークロックなどの機能を利用可能。カスタムプラグインを作成することで周辺機器の制御やサードパーティのアプリとの接続も行えるとしており、NVIDIAがGithub上にサンプルと手順を公開している。

G-Assistを利用するにはバージョン572.83以降のGeForce / Studioドライバに付属するNVIDIA Appが必要。このドライバでは『Enlisted』『KARMA: The Dark World』『The First Berserker』『Warhammer 40,000: Darktide』などの新作タイトルでGeForce向けの最新機能もサポートする。

