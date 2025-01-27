1月31日9時からの「AmazonスマイルSALE」を前に、PFUが「Amazonハードライン先行セール」で小型キーボード「Happy Hacking Keyboard」（HHKB）シリーズを特価で販売しています。メカニカルスイッチを採用したHHKB Studioのほか、ロングセラーを続けるHHKB Professionalが特価になっています。セールは2月4日（火）いっぱいまで。
セール対象のキーボードは以下の通り。いずれも、販売元が「PFUダイレクト」となっている商品がセール対象となります。製品の購入者は、抽選でAmazonギフトカード最大40,000円分が当たる新生活キャンペーンに応募できます。
HHKB Studio
- PFU HHKB Studio 英語配列／墨 （ポインティングスティック メカニカルキーボード） PD-ID100B
- PFU HHKB Studio 日本語配列／墨 （ポインティングスティック メカニカルキーボード） PD-ID120B
- セール価格：41,800円（通常価格から5％引き）
HHKB Professional HYBRID Type-S
- PFU HHKB Professional HYBRID Type-S 英語配列/墨 PD-KB800BS
- PFU HHKB Professional HYBRID Type-S 無刻印(英語配列)/墨 PD-KB800BNS
- PFU HHKB Professional HYBRID Type-S 日本語配列/墨 PD-KB820BS
- セール価格：33,850円（通常価格から3,000円引き）
HHKB Professional HYBRID
- PFU HHKB Professional HYBRID 英語配列/墨 PD-KB800B
- PFU HHKB Professional HYBRID 英語配列/白 PD-KB800W
- PFU HHKB Professional HYBRID 無刻印(英語配列)/墨 PD-KB800BN
- PFU HHKB Professional HYBRID 日本語配列/白 PD-KB820W
- セール価格：24,800円（通常価格から7,100円引き）
HHKB Professional Classic
- PFU HHKB Professional Classic 英語配列/白 PD-KB401W
- PFU HHKB Professional Classic 無刻印(英語配列)/墨 PD-KB401BN
- PFU HHKB Professional Classic 無刻印(英語配列)/白 PD-KB401WN
- セール価格：20,800円（通常価格から6,150円引き）