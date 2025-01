カシオ計算機は1月11日に、BABY-G+PLUS「BGD-10K」および“クロミ”とのスペシャルコラボレーションモデルであるBABY-G+PLUS「BGD-10KKM」の購入者を対象としたオリジナルカバープレゼントキャンペーンの第2弾を開始した。

BABY-G+PLUS クロミオリジナルカバーのプレゼントキャンペーン

「BGD-10K」は、腕時計/チャームの着せ替えギミックを楽しめるモデル。「BGD-10KKM」は、その「BGD-10K」にBABY-Gのアンバサダーでもあるクロミのカラー/デザインを随所に取り込んだスペシャルコラボレーションモデルだ。

今回のキャンペーンは、この「BGD-10K」「BGD-10KKM」の購入者に、先着でクロミのオリジナルカバー(ホルダー)をプレゼントするもの。「BGD-10K」には本体カラーにあわせたホルダーが、「BGD-10KKM」にはクロミのイメージに合わせたパープルのホルダーが付属しているが、今回プレゼントするカバーはクロミのキャラクターに合わせたカラー/シルエットとなっている。

プレゼントされるクロミカバー

キャンペーン期間は定めず、各店舗で配布するオリジナルカバーがなくなりしだい終了となる。「BABY-G」の販売店舗はカシオのWebサイトで確認できる。

(C) 2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L647957