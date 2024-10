2025年10月10日から12日までフランスのニースで開催される格闘ゲームの祭典「EVO France」のメインタイトルが発表された。

発表されたのは、『Street Fighter 6(ストリートファイター6)』『Tekken 8(鉄拳8)』『GUILTY GEAR -STRIVE(ギルティギア ストライヴ)』『Dragon Ball FighterZ(ドラゴンボールファイターズ)』『Granblue Fantasy Versus: Rising(グランブルーファンタジーヴァーサス ライジング)』『FATAL FURY: City of the Wolves(餓狼伝説 City of the Wolves)』の6タイトルだ。

No more announcements today... 6 games have been revealed for @Evo France, we look forward to seeing you in 2025! 🔥 pic.twitter.com/8akVXfBmD3