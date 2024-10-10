プロeスポーツチーム「REJECT」は、ゲーミングハードウェアスタジオの「Arbiter Studio」と、ガラスマウスパッドを共同開発することを発表した。

今回は開発されるガラスマウスパッドは、プロゲーマーの意見を積極的に取り入れ、長時間の使用でも快適な操作ができるよう設計。表面加工にも工夫を凝らし、様々なゲームジャンルに対応できる汎用性の高さを実現した。

ラインアップは「REJECT x Arbiter Studio ORBIT GLASS REJECT ORIGINAL EDITION」と「REJECT x Arbiter Studio ORBIT GLASS dtto. LIMITED EDITION "REAPER"」。

「REJECT x Arbiter Studio ORBIT GLASS dtto. LIMITED EDITION "REAPER"」は世界650枚限定で、REJECT STORE（限定500枚）で2024年10月12日18時（JST）に発売する。USのArbiter Studio（限定100枚）では2024年10月12日9時（PST）、タイのMouse Innovation（限定50枚）では2024年10月12日16時（THA）に発売する。