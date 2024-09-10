米Appleは2024年9月9日（現地時間）、iOS、macOS、iPadOS、watchOSの最新バージョンを9月16日（日本時間では9月17日）に配信開始するとWebサイトで発表した。いずれも無料で利用できる。

iOS 18

iOS 18ではAppleのAIサービス「Apple Intelligence」が登場し、機械学習と生成AIを利用して文章生成や画像生成などが利用できる。Apple Intelligenceは当初、米国（英語）のみの対応となり、日本語への対応は2025年以降となる予定（詳細は過去記事参照）。

対応するハードウェアは、iPhone XR/ XS以降およびiPhone SE（第2世代）以降。iPhone XとiPhone 8は対応ハードウェアから外れる。なお、Apple Intelligenceに対応するのはiPhone 15 Pro、同Max、iPhone 16シリーズの全モデルのみとなる。

iPadOS 18

iPadOS 18ではApple Intelligenceに対応するほか、Apple Pencilによる手書きもサポートする新しい「計算機」アプリが登場。その他の主要な機能はiOS 18に準拠する。

対応するハードウェアは、iPad（第7世代以降）、iPad mini（第5世代以降）、iPad Air（第3世代以降）、iPad Air（M2）、11インチのiPad Pro（第1世代以降）、12.9インチのiPad Pro（第3世代以降）、iPad Pro（M4)。Apple Intelligenceが利用できるのはApple Mプロセッサーを搭載したモデルのみとなる。

macOS Sequoia

macOS Sequoia（macOS 15）はApple Intelligenceに対応するほか、iPhoneの画面をMac上に表示して操作できる「iPhoneミラーリング」、デバイス間でのドラッグ＆ドロップ、ウィンドウのタイル表示などをサポートする。

対応するハードウェアは、iMac（2019以降）、iMac Pro（2017以降）、Mac Studio（2022以降）、Mac Pro（2019以降）、MacBook Pro（2018以降）、MacBook Air（2020以降）、Mac mini（2018以降）。Intel製プロセッサー搭載Macもサポートするが、Apple Intelligenceを利用できるのはM1以上のApple製プロセッサを搭載したモデルのみとなる。

watchOS 11

watchOS 11では就寝中に健康に関する測定値をまとめてくれる「バイタル」が追加されるほか、目的地に到達したことを通知する到着確認機能などが追加される。またスペシャルイベントで発表された、睡眠中無呼吸症候群の検知機能は、Apple Watch Series 9、Series 10、Apple Watch Ultra以上で利用可能となる。

対応するハードウェアは、Apple Watch Series 6以上とApple Watch Ultra、Ultra 2、Apple Watch SE（第2世代）。