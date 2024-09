ソニー・インタラクティブエンタテインメント(SIE)は、2024年9月6日にPlayStation 5(PS5)用ソフトウェア『アストロボット』を発売した。価格は、スタンダード版が7,980円、ゲーム本編に早期アンロックやデジタルアートブック、サウンドトラックが付属するデジタルデラックス版が8,980円。

『アストロボット』は、アストロと一緒に散り散りになった仲間たちのボットたちを探しながら、緑にあふれた森、砂のビーチ、灼熱の火山から、巨大な砂時計や歌う木々たちなど、6つの銀河と80以上のステージを探索するアクションアドベンチャーゲーム。各ギャラクシーの最後に登場する巨大ボスを含め、70種類以上の新しいタイプの敵が登場する。

発売を記念して、CGのアストロたちが実写と融合したトレーラーを9月6日22時に公開。また、同日21時からは、2BRO.の「兄者」さんとゲーム実況者の「ポッキー」さんによる実況放送を公開する。

