KADOKAWA Game Linkageは、『ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON OFFICIAL ART WORKS』を2024年8月23日に刊行する。オールカラー、A4判、384ページ。価格は4,400円。

『ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON OFFICIAL ART WORKS』は、フロム・ソフトウェアより発売中のメカアクションゲーム『ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON(アーマード・コア VI ファイアーズ オブ ルビコン)』の発売1周年を記念した公式画集。ゲームの舞台となる惑星ルビコン3のイメージボードや、ACをはじめとするメカの設定画、変形機構などを収録するほか、ゲストイラストレーターの設定画稿も掲載している。

「TORCH TORCH ヴェスパー部隊エンブレムペンダント: V.IV ラスティ ebtenDXパック限定 ブラックVer.」が付属する「ebtenDXパック」も数量限定で展開。価格は13,200円。