ソニー・インタラクティブエンタテインメント(SIE)は、2024年9月6日に発売予定のPlayStation 5(PS5)用ソフトウェア『アストロボット』の予約受付を6月7日から開始した。価格は7,980円。

『アストロボット』は、50以上の惑星を冒険するアクションゲーム。アストロの宿敵であるエイリアンに宇宙船のPS5が襲われ、仲間のボットたちは銀河中に散り散りになってしまう。宇宙空間に放り出されたボットたちを救出し、宇宙船再建を目指す。バネのきいたパンチから、どこまでも行けるロケット、そして巨大なスポンジまで、アストロの新たな能力も登場するという。

PlayStation Store予約特典、早期数量限定パッケージ版特典として、「アストロのパラッパ 少年ラッパーコスチューム」「デュアルスピーダー - 栄光のグラフィティ」「アストロの PSN アバター2 種」が付属。それぞれゲームを進めるとアンロックされる。また、通常版(パッケージ)を予約すると封入ポスターが付属する。

予約特典

パッケージ版早期購入特典





封入ポスターのイメージ

『アストロボット』ゲーム本編のほか、アストロのハンター ヤーナム観光コスチューム、アストロのキンピカコスチューム、デュアルスピーダー - ネオン・ドリーム、デュアルスピーダー - チャンピオンズゴールド、PSN アバター10 種、デジタルサントラとアートギャラリーが同梱する「デジタルデラックス版」も用意する。価格は8,980円。

デジタルデラックス版の同梱内容

©2024 Sony Interactive Entertainment Inc. Developed by Team Asobi. Astro Bot is a trademark of Sony Interactive Entertainment LLC.