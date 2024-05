ユービーアイソフトは、シリーズ最新作『アサシン クリード シャドウズ』のトレーラーを5月16日1時(日本時間)に公開する。

Assassin's Creed Codename Red becomes Assassin's Creed Shadows.

Tune-in for the Official Cinematic World Premiere Trailer on May 15, 9 AM PT.#AssassinsCreedShadows pic.twitter.com/GF0BWqVOhS