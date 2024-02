ユービーアイソフトは、海賊アクションアドベンチャーゲーム『スカル アンド ボーンズ』を2024年2月16日に発売した。プラットフォームはPlayStation 5、Xbox Series X | S、PC(Epic Games Store /Ubisoft Store)。最大8時間のプレイが可能な無料体験版も配信中だ。

『スカル アンド ボーンズ』ローンチトレーラー

『スカル アンド ボーンズ』でプレイヤーは、何も持たないゼロの状態からスタートし、トレジャーハント、海戦、砦の略奪などのアクティビティを達成することによって悪名を高めていく。悪名が高まるほど、より優れた船、武器、装飾、調度品の作成が可能になるという。

オンライン専用タイトルのため、各プラットフォーマーが提供する有料オンラインサービスへの登録加入が必要。最大3人の協力プレイと最大20人のオンライン対戦に対応する。

