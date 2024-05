Appleのオンラインストアが5月7日午後10時30分過ぎにメンテナンス状態となり、一時的にクローズ。ストアのページには大きな「まもなくです。」の表示と共に、「Apple Storeは、ただ今アップデート中。もうしばらくお待ちください。」というメッセージが添えられている。

Appleは、太平洋時間5月7日午前7時(日本時間同日午後11時)から、スペシャルイベント「Let Loose」を開催すると予告。Apple Pencilを想起させるイメージが特設サイトなどにあしらわれており、Appleのティム・クックCEOも「Pencil us in for May 7! (5月7日、スケジュールに入れておいてください)」とX(旧Twitter)に意味深な投稿をしていることから、iPad関連の新しい発表があると予想されている。

今回の発表会の模様は特設サイトやApple TVのほか、公式YouTubeチャンネルなどを通じてライブ配信される。