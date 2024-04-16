KDDI／沖縄セルラーは4月16日、オンライン専用プラン「povo2.0」において、対応端末（動作確認端末）に5機種を追加した。
今回新たに動作確認が完了したのは、au版「Galaxy S24」「Galaxy S24 Ultra」、ドコモ版「Galaxy Z Fold5」「Galaxy S23 Ultra」、SIMロックフリー端末「motorola edge 40」の5機種。
いずれも、eSIMとSIMカード（nanoSIM）の両方で動作することが確認されている。
掲載日
※本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。
ドコモ、「Xperia 1 IV」「Pixel 7a」「iPhone 14 Pro Max」などの割引を追加
ドコモ、「Xperia 10 IV」の購入時の実質負担額値下げ - オンライン価格も改定
ドコモ、「Xperia 1 IV／5 IV」のソフトウェアアップデート
au、「AQUOS wish2」をAndroid 14に更新するOSアップデート
ドコモ、「Xperia 10 IV」のソフトウェアアップデート
NTTドコモ、au (KDDI)、ソフトバンク、Y!mobile (ワイモバイル)に関する情報を集約。スマートフォンなどの端末製品や料金プラン、キャンペーン、割引情報などを掲載。