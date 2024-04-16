KDDI／沖縄セルラーは4月16日、オンライン専用プラン「povo2.0」において、対応端末（動作確認端末）に5機種を追加した。

  • Galaxy S24 Ultra

    Galaxy S24 Ultra

今回新たに動作確認が完了したのは、au版「Galaxy S24」「Galaxy S24 Ultra」、ドコモ版「Galaxy Z Fold5」「Galaxy S23 Ultra」、SIMロックフリー端末「motorola edge 40」の5機種。

いずれも、eSIMとSIMカード（nanoSIM）の両方で動作することが確認されている。