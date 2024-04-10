オーディオ&ホームシアター展示会「OTOTEN2024」が、東京国際フォーラムで6月22日～23日の2日間開催される。入場無料だが、参加にはOTOTEN公式サイトからの事前登録が必要。5月中旬に受付開始予定で、詳細日時は後日告知するという。
会場は、有楽町の「東京国際フォーラム」ガラス棟 B1F～7F。開催日時は22日が10時～19時、23日が10時～17時。オーディオやホームシアターに加え、イヤホン/ヘッドホン、カーオーディオ、マイクなど音楽制作用機器を取り扱う企業も出展し、さまざまな用途やシーンの提案を行う。主催は日本オーディオ協会。
出展企業・団体は以下の通り(五十音順、4月10日時点)。
- アルプスアルパイン
- インターフェイス
- Edifier Japan
- エミライ
- オーディオテクニカ
- 小柳出電気商会
- オーロラサウンド
- 音元出版
- 金井製作所
- 完実電気
- クボテック
- GLANZLAB
- クリプトン
- KEF JAPAN
- 光城精工
- コルグ
- サエクコマース
- CSポート
- ジェネレックジャパン
- JVCケンウッド
- シンタックスジャパン
- ステレオサウンド
- StreamUnlimited Engineering GmbH
- ソニー
- ティアック
- デジタルストリ－ム
- ディスクユニオン
- dts Japan
- DVAS
- 東北パイオニア
- ナガオカ
- 日本音楽スタジオ協会
- ノア
- 花田スピーカー研究所
- パナソニック
- ハーマンインターナショナル
- ヒビノ
- ブライトーン
- フラウンホーファーIIS
- 前園サウンドラボ
- MUSIN
- ヤマハミュージックジャパン
- 由紀精密
- WAPAN
- ワンモア