オーディオ&ホームシアター展示会「OTOTEN2024」が、東京国際フォーラムで6月22日～23日の2日間開催される。入場無料だが、参加にはOTOTEN公式サイトからの事前登録が必要。5月中旬に受付開始予定で、詳細日時は後日告知するという。

会場は、有楽町の「東京国際フォーラム」ガラス棟 B1F～7F。開催日時は22日が10時～19時、23日が10時～17時。オーディオやホームシアターに加え、イヤホン/ヘッドホン、カーオーディオ、マイクなど音楽制作用機器を取り扱う企業も出展し、さまざまな用途やシーンの提案を行う。主催は日本オーディオ協会。

  • 「OTOTEN2023」会場の様子

出展企業・団体は以下の通り(五十音順、4月10日時点)。

  • アルプスアルパイン
  • インターフェイス
  • Edifier Japan
  • エミライ
  • オーディオテクニカ
  • 小柳出電気商会
  • オーロラサウンド
  • 音元出版
  • 金井製作所
  • 完実電気
  • クボテック
  • GLANZLAB
  • クリプトン
  • KEF JAPAN
  • 光城精工
  • コルグ
  • サエクコマース
  • CSポート
  • ジェネレックジャパン
  • JVCケンウッド
  • シンタックスジャパン
  • ステレオサウンド
  • StreamUnlimited Engineering GmbH
  • ソニー
  • ティアック
  • デジタルストリ－ム
  • ディスクユニオン
  • dts Japan
  • DVAS
  • 東北パイオニア
  • ナガオカ
  • 日本音楽スタジオ協会
  • ノア
  • 花田スピーカー研究所
  • パナソニック
  • ハーマンインターナショナル
  • ヒビノ
  • ブライトーン
  • フラウンホーファーIIS
  • 前園サウンドラボ
  • MUSIN
  • ヤマハミュージックジャパン
  • 由紀精密
  • WAPAN
  • ワンモア