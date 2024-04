『BF 2042』は「シーズン7 ターニング・ポイント」で最後シーズンに突入。次期タイトルに注力へ

Electronic Artsは4月9日、これまで提供してきた『Battlefield 2042(バトルフィールド 2042)』において、3月20日に開始したシーズン7「ターニング・ポイント」が最終シーズンになると明らかにした。

『Battlefield 2042(バトルフィールド 2042)』は、2021年11月19日に提供が始まった「バトルフィールド」フランチャイズにおける現行最新タイトル。それまでのシリーズでいくつか続いていた旧世代のテイストから近代戦へと回帰している点が最大の特徴ながらも、大きく様変わりしたシステム面の仕様や、広すぎて密度感に欠けるマップ、わかりにくいユニークアビリティ等に課題も抱えていた。

今回、およそ丸2年が経ったアップデートで新要素の開発がひと段落したことが伝えられた形だ。リリースでは次期タイトルへの開発に注力していくと明言されており、『Dead Space』や『Star Wars: Squadrons』のリメイク版を開発したMotive Studioが担当することも明らかにされている。DICE、Criterion、Ripple Effectと連携し、次期タイトルでクラスベースの分隊戦闘や没入感の高い戦闘体験を表現していくとしている。

The Battlefield team is expanding as we look to the future of the series. We welcome a new team from @motivestudio – makers of Dead Space (2023) and Star Wars: Squadrons (2020)!

