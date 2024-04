ABCアニメーションは、『ニンジャスレイヤー』ゲーム化を発表した。対応プラットフォームはSteam。2024年夏のリリースを予定する。

『ニンジャスレイヤー』は、2010年より日本語翻訳版の連載がX(旧Twitter)で開始され、ノベル、コミックなどでシリーズ累計444万部を突破した作品。今回のゲームは、ABCアニメーションとKADOKAWA Game Linkageによるインディーゲームプロジェクトの第一弾としてリリースされる。タイトルは『ニンジャスレイヤー ネオサイタマ炎上』で、ジャンルは「ハイスピードニンジャアクション」だ。

プレイヤーは、“ニンジャダッシュ”と“ヒサツ・ワザ”を駆使して、途切れることのない怒涛の攻撃を叩き込む。原作は、第一部の途中に突然第ニ部エピソードが始まったりするランダム性を持つため、本作でも、待ち受けるボスに挑む順番は自由だという。

ゲーム『ニンジャスレイヤー ネオサイタマ炎上』1st Trailer

