江崎グリコは、対戦格闘ゲーム「ストリートファイター」とのコラボレーション企画として、オリジナルゲーム『Street Fighter II POCKY EDITION』を展開している。2024年2月28日から、この『Street Fighter II POCKY EDITION』に、お笑い芸人・狩野英孝さんをモデルにした新キャラクター「EIKO」が期間限定で登場する。パソコンやスマートフォンで特設サイトにアクセスするとプレイ可能だ。

『Street Fighter II POCKY EDITION』では、特別ルール「Pocky K.O.」を採用。自分の体力ゲージを「ポッキーのチョコレートとプレッツェルの比率」にすると「Pocky Chance」のランプが点灯する。この状態で、相手を「K.O.」すると、「2ラウンド勝利」として扱われるほか、特別なエンディングを見ることができる。

なお、「ポッキーのチョコレートとプレッツェルの比率」である「Pocky Chance」より体力が減ってしまった場合でも、体力ゲージが徐々に回復し、再度「Pocky K.O.」に挑戦することができる救済措置も搭載。体力ゲージが20%以下の場合に発動され、再び50%まで体力を回復する。

2月28日からは、従来のキャラクター「リュウ」「春麗」に加え、お笑い芸人・狩野英孝さんをモデルにした新キャラクター「EIKO」が期間限定で登場。キャラクターボイスも本人が担当したという。「EIKO」オリジナル必殺技として、バラの花を投げて攻撃する「ローズセレモニー」と、狩野さんがパンチの状態で飛んでいく「エイコーゴー」が使用可能だ。期間は2024年5月27日まで。

キャラクターの実装を記念して、狩野英孝さんが以下のようにコメントした。

【キャラクター「EIKO」として「Street Fighter II POCKY EDITION」に登場した感想】

ゲームのキャラクターになるということはもちろん嬉しいですが、特に「Street Fighter II」とのコラボゲームのキャラクターになれたことは夢のようでした。やっぱり子供の頃からずっと遊んでいたゲームなので、そこに参戦できたことはめちゃくちゃ感動しました。

【「EIKO」で「Street Fighter II POCKY EDITION」をプレイした感想】

自分のキャラクターを使っている分、やっぱり感情移入してしまうので、K.O.される姿は自分でもプレイしていて本当にかわいそうだなって思います。(笑)

【「EIKO」へのこだわり】

キャラクターへのこだわりはやっぱり初期の狩野英孝にしたことです。白スーツ、赤いバラ、ロン毛、佇まい。やっぱりリュウや春麗と戦うわけですから、自分が一番人生の中で自信に満ち溢れていた時の姿を再現しました。

【メッセージ】

初心者の方でも、楽しく遊ぶことができますので、「Street Fighter II POCKY EDITION」をポッキーと一緒に楽しんでみてください!

