「NVIDIA Game Ready Driver 551.61」公開 - 統合された新しいNVIDIAコントロールパネルのベータ版に対応

米NVIDIAは2月22日(現地時間)、同社グラフィックス製品向けの最新ドライバ「NVIDIA Game Ready Driver 551.61」の提供を開始した。ドライバダウンロードページのほか、GeForce Experienceからもダウンロードできる。

NVIDIAはゲーム関連設定を「GeForce Experience」、ディスプレイ設定等を「NVIDAコントロールパネル」でそれぞれ提供してきたが、ベータ版として両者を統合した新ユーティリティの提供を開始した。今回リリースされた「NVIDIA Game Ready Driver 551.61」ではそのベータ版新ユーティリティへのサポートが追加されており、利用可能になっている。

そのほか、最新タイトル『Nightingale -ナイチンゲール-』に対応してNVIDIA DLSS 3など最新機能に対応。『レインボーシックス シージ』のVulkan APiモードにおける安定性の問題を改善したほか、下記のバグ修正も反映されている。

