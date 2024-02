ビサイドは、デッキ構築型ローグライトゲーム『幻日のヨハネ - NUMAZU in the MIRAGE -』を2024年2月22日に発売した。

プラットフォームは、Nintendo Switch / PlayStation 5(PS5) / Steam。それぞれ、ゲーム序盤の第1章をほぼ丸ごと遊べる体験版を配信中だ。なお、体験版ではセーブデータの保存はできない。体験版から製品版へ進行状況の引継ぎもできない。

価格は、Nintendo SwitchとPS5の通常版が6,380円、初回限定版が14,960円、ダウンロード版が4,950円。Steam版が5,280円、Steam LIMITED BOXが10,000円。

「ラブライブ!サンシャイン!!」のスピンオフ作品『幻日のヨハネ -SUNSHINE in the MIRROR-』は、現実世界と少し似ている不思議な世界にある、静岡県沼津市によく似た町「ヌマヅ」を舞台に、主人公ヨハネと仲間たちの成長と活躍を描いた物語。2023年には、全13話のTVアニメが放映された。

『幻日のヨハネ - NUMAZU in the MIRAGE -』は、そのスピンオフ作品『幻日のヨハネ -SUNSHINE in the MIRROR-』を題材にしたゲーム作品だ。デッキ構築型ローグライトと呼ばれるジャンルで、《もうひとつのヨハネの物語》として物語が展開される。

アニメ感覚で楽しめるゲームオリジナルストーリーは、占い師として日々を過ごすヨハネが、不思議な「鏡」を手に入れるところからスタート。鏡の中に吸い込まれてしまったヨハネがたどり着いたのは、何もかもが反転した奇妙な世界、「裏ヌマヅ」だった。

「裏ヌマヅ」では、選んだルートやランダム要素によって、発生するイベントや立ちはだかる敵が変化。マップ上でマスを進みながら「魔法カード」や「チャーム」を集め、バトルマスではカードバトルを行う。キャラクターイラストが描かれたカードは全て描き下ろしで、その数は150種類以上だ。

なお、同作の発売を記念して、『幻日のヨハネ』を題材にした探索型2Dアクションゲーム『幻日のヨハネ -BLAZE in the DEEPBLUE-』とのSteamバンドル「『幻日のヨハネ』DOUBLE PACK」が期間限定で登場。2本セットで10%オフで提供される。期間は2024年2月29日13時59分まで。

©PROJECT YOHANE / BeXide Inc.