KOJIMA PRODUCTIONS(コジマプロダクション)は、ソニー・インタラクティブエンタテインメント(SIE)の「State of Play」番組内で『DEATH STRANDING 2』の最新トレーラーを公開した。

トレーラーの長さは約9分30秒。正式タイトル『DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH』として2025年にPlayStation 5(PS5)向けに発売予定であることが明らかになった。

映像からは、アメリカ合衆国がカイラル通信で繋がったあとの物語が展開されることが予測できる。「メキシコのようにカイラル通信というインフラで繋がることが目的」「UCA再建の組織ブリッジズは配送業務から撤退」「UCAの外に関わる仕事をする組織を立ち上げた」「私達は跳ね橋部隊と呼んでいる」など、前作から変化した世界の状況を伝える会話も紹介されていた。

DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH – State of Play Announce Trailer | [CERO]4K