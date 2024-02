実業家のイーロン・マスク(Elon Musk)氏が創設したニューラリンク社が、初めて人間の脳にチップを埋め込む手術を行ったことが明らかとなった。マスク氏が自身のX(旧Twitter)にて報告した。これにネットでは「SFの世界みたい」「攻殻機動隊やんけ」などと注目が集まっている。

The first human received an implant from @Neuralink yesterday and is recovering well.



Initial results show promising neuron spike detection.