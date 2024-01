NTTドコモは1月23日、「DAZN」の料金改定に伴い、3月1日より同社が提供する「DAZN for docomo」の利用料金を改定すると発表した。

DAZN for docomo

現在、「DAZN for docomo」の月額利用料金は契約時期により1,925円/3,000円/3,700円の3段階となっている。改定後もこの3段階は維持され、それぞれの月額料金が値上げとなる。

契約時期 改定前月額料金 改定後月額料金 2017年2月15日~2022年4月17日に契約 1,925円 3,000円 2022年4月18日~2023年2月13日に契約 3,000円 3,150円 2023年2月14日以降に契約 3,700円 4,200円

「DAZN for docomo」の月額料金改定後も、「Leminoプレミアム」「ひかりTV for docomo」「ひかりTV」のいずれかと同時に加入している場合に適用される220円の値引きは変わらない。また、「DAZN for docomo」を契約して「eximo」「ahamo」「ギガホ」などの料金プランに加入していると月額料金(税別)の20%相当をdポイントで還元する「爆アゲセレクション」も引き続き提供される(還元ポイントは764ポイントとなる)。

DAZN関連の料金改定については、1月11日にKDDIがau/povo2.0のDAZN関連サービスの値上げを発表している。