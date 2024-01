ソニー・インタラクティブエンタテインメント(SIE)は、PlayStation 5(PS5)新モデル向けのカバー「ミッドナイト ブラック」を、2024年2月21日に発売する。価格は7,480円。

商品は「CFI-2000 model group – slim」のPS5、およびPS5 デジタル・エディションに対応したもの。「CFI-1000 model group」のPS5(CFI-1000、CFI-1100、CFI-1200を含む)には対応していない。

なお、新モデル向けPS5用カバーのカラーバリエーション「ディープ アース コレクション」の3色(各7,980円)が2024年1月26日に発売することが決まっている。

©Sony Interactive Entertainment Inc. All rights reserved. Design and specifications are subject to change without notice.