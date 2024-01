MSIもハンドヘルド型ゲーミングPC投入!? しかも相次ぐRyzenではなくIntel Meteor Lakeかも

MSIは1月5日(現地時間)、InstagramやX(旧Twitter)上に投稿する形で、CES 2024で発表予定の新製品について少しだけ情報を公開した。どうやら各社から投入が相次いでいるハンドヘルド型ゲーミングPCのようだ。

真っ暗な背景をバックに、コントローラーのスティック周辺がボンヤリ光るようなティザーが公開されている。製品各部のクローズアップもいくつか紹介されており、排熱エリアやMSIのエンブレムの様子もわかる。

A whole new breed of MSI dragon is coming.

Get a grip and stay tuned.#MSIxCES2024 #RGB #Gaming pic.twitter.com/W9mp2cDo9w