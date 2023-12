ユービーアイソフトは、海賊アクションアドベンチャー『スカル アンド ボーンズ』を2024年2月16日に発売する。プラットフォームは、PlayStation 5(PS5)、Xbox Series X | S、 Windows PC(Epic Games Store / Ubisoft Store)。

最大3人までの協力プレイが可能で、クロスプレイ、クロスプログレッションに対応する。最大20人のオンライン対戦も用意する。オンライン専用のため、高速インターネット接続と各プラットフォーマーが提供する有料オンラインサービスへの登録加入が必要だ。

主人公は、運命に翻弄されながらも自分の人生を自らの力で切り開いていくことで、はみ出し者から大海賊へ成り上がる。大物になるためには、戦闘を重ね、裏切りに満ちた世界を探検することで「悪名」を上げることが重要。船のクラフトや、スリリングな海戦に挑んでいく。

同作では、シーズンごとに新しいチャレンジや機能を用意。発売後にも数年にわたって定期的なアップデートを行い、全てのプレイヤーが無料で楽しめる、新たなコンテンツやアクティビティ、ストーリー、チャレンジが追加されていくという。

スタンダードエディションのほか、発売前3日間のアーリーアクセス、キャプテンの服や船用の装飾アイテムを含む「ブラッディ・ボーンズの詩コレクション」や2つの限定ミッション、デジタルアートブック、サウンドトラック、スマグラーパストークンが含まれる「プレミアムエディション」を用意する。

『スカル アンド ボーンズ』ゲームプレイ詳細トレーラー

