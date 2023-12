タイトーは、『ストリートファイター』シリーズのアーケード最新作『ストリートファイター6 タイプアーケード』を2023年12月14日に稼働開始する。公式サイトで設置店舗を公開した。

プレイアブルキャラクター数は20。持参したコントローラーを筐体に接続してプレイすることができる。ほかのプレイヤーとの対戦プレイでは、2敗するまでゲームオーバーにならない「セイフティーモード」をシリーズ初実装した。

稼働開始日の12月14日には、「プラサカプコン 吉祥寺店」にて、プロゲーマーのかずのこさん、どぐらさん、タレントのRaMuさんと対戦ができる「稼働記念イベント」を開催。来場者には先着50名に特製トートバッグをプレゼントする。

