ドワンゴは、米国ロサンゼルスで開催される年末恒例のゲーム表彰式典「The Game Awards 2023」の模様を、2023年12月8日9時15分からライブ配信サービス「ニコニコ生放送」にて日本語同時通訳付きでライブ配信する。

「The Game Awards」は、その年にリリースされたゲームを表彰する世界最大級のゲームアワード。年間のベストゲームを決める「GAME OF THE YEAR」のほか、「BEST ART DIRECTION」「BEST AUDIO DESIGN」「INNOVATION IN ACCESSIBILITY」「BEST ESPORTS ATHLETE」など31部門にて表彰が行われる。2022年の「GAME OF THE YEAR」には、フロム・ソフトウェアの『ELDEN RING(エルデンリング)』が選ばれた。

2023年の「GAME OF THE YEAR」には、『ゼルダの伝説 ティアーズ オブ ザ キングダム』『スーパーマリオブラザーズ ワンダー』『バイオハザード RE:4』『Marvel‘s Spider-Man 2』『Baldur's Gate 3』『Alan Wake 2』がノミネートされている。

ニコニコ生放送では、田口尚平氏をMCに、『週刊ファミ通』編集長の嵯峨寛子氏をゲストに迎え、日本語同時通訳付きで配信。ニコニコ生放送で「実況可能番組」となっており、ユーザー生放送内へ映像を引用して実況することも可能だ。