サードウェーブは、全国のコンピューターショップドスパラ各店舗、およびドスパラ通販サイトにて、『Hotウィンターキャンペーン』を2023年12月1日より開始した。
期間中、新品のTHIRDWAVE PCを購入＆エントリーしたドスパラ会員から抽選で8名に、4K対応31.5インチ モニターなどの景品をプレゼント。さらに、抽選に外れた人から50名にAmazonギフト券2,000円分をプレゼントするWチャンスも用意する。
期間は、通販が2023年12月1日11時から2024年1月15日10時59分まで、店舗が2023年12月1日開店から2024年2024年1月14日閉店まで。キャンペーンエントリー締切は2024年1月21日23時59分。
【賞品】
ASUS PA329CRV：1名
BUFFALO WSR-5400XE6/D：2名
ロジクール G502XWL-RGBWH：2名
ロジクール G535BK：3名
キャンペーンに合わせて、メモリ32GB、NVMe SSD 1TBにスペックアップした「特選モデル」6製品を期間限定で販売する。それぞれ、主な構成は以下の通り。
Monarch GE 第13世代Core/メモリ32GB/NVMeSSD1TB搭載/特選モデル：134,800円
（Intel Core i7-13700 / 32GB (16GBx2) (DDR4-3200)/ 1TB NVMe SSD）
Magnate MV 第13世代Core/メモリ32GB/NVMeSSD1TB/GeForce RTX 4060搭載/特選モデル：154,800円
（Intel Core i5-13400F / GeForce RTX 4060 / 32GB (16GBx2) (DDR4-3200)/ 1TB NVMe SSD）
Magnate IM 第12世代Core/メモリ32GB/NVMeSSD1TB搭載/特選モデル：84,800円
（Intel Core i5-12400 / 32GB (16GBx2) (DDR4-3200)/ 1TB NVMe SSD）
THIRDWAVE DX-R5 メモリ32GB/NVMeSSD1TB搭載/Office Home＆Business 2021/特選モデル：128,800円
（Intel Core i5-1335U / 32GB (16GBx2) (DDR4-3200)/ 1TB NVMe SSD）
THIRDWAVE DX-R7 メモリ32GB/NVMeSSD1TB搭載/特選モデル：114,800円
（Intel Core i7-1355U / 32GB (16GBx2) (DDR4-3200)/ 1TB NVMe SSD）
THIRDWAVE DX-R5 メモリ32GB/NVMeSSD1TB搭載/特選モデル：104,800円
（Intel Core i5-1335U / 32GB (16GBx2) (DDR4-3200)/ 1TB NVMe SSD）