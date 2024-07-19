サードウェーブは、2024年8月17日と18日の12時から全国33カ所のパソコン専門店ドスパラ店舗にて『自作パソコン組立イベント』を開催する。

イベントでは、事前に注文したパーツをドスパラスタッフと一緒に組み上げる。イベントの参加費は3,000円、パーツは別途購入。イベント参加には事前の申込が必要で、申込みの期限は2024年8月9日20時。申込にはドスパラ本会員の登録が必要。各会場定員になり次第受付を終了する。開催店舗は以下の通り。

開催店舗

（北海道）ドスパラ旭川永山店

（北海道）ドスパラ札幌店

（青森県）ドスパラ青森東バイパス店

（岩手県）ドスパラ盛岡都南店

（山形県）ドスパラフレスポ山形北店

（福島県）ドスパラ郡山安積店

（群馬県）ドスパラ前橋インターアカマル店

（栃木県）ドスパラ宇都宮鶴田店

（茨城県）ドスパラ水戸赤塚店

（東京都）ドスパラ秋葉原本店

（神奈川県）ドスパラ座間相武台店

（神奈川県）ドスパラフレスポ小田原シティモール店

（新潟県）ドスパラ新潟店

（富山県）ドスパラ富山本郷店

（石川県）ドスパラ白山フェアモール松任店

（福井県）ドスパラ福井日之出店

（山梨県）ドスパラ甲府飯田店

（長野県）ドスパラ長野稲里店

（静岡県）ドスパラ静岡東瀬名店

（静岡県）ドスパラ富士青葉店

（三重県）ドスパラ津ラッツ店

（大阪府）ドスパラ大阪・なんば店

（大阪府）ドスパラ堺七道店

（兵庫県）ドスパラ神戸・三宮店

（兵庫県）ドスパラ姫路MEGAドン・キホーテ広畑店

（広島県）ドスパラ福山ココローズ店

（徳島県）ドスパラ徳島住吉店

（愛媛県）ドスパラ松山環状枝松店

（福岡県）ドスパラ博多店

（佐賀県）ドスパラ佐賀南部バイパス店

（大分県）ドスパラ大分光吉インター店

（宮崎県）ドスパラ宮崎恒久店

（沖縄県）ドスパラ浦添城間店

