実業家のイーロン・マスク(Elon Musk)氏は11月23日、同氏がオーナーを務めるX(旧Twitter)おいて、「リンク付きの投稿に記事の見出しを表示する機能」を復活させると予告した。ネットでは「ぜひ復活してほしい!」「元に戻してくれ」などと話題となっている。

In an upcoming release, 𝕏 will overlay title in the upper potion of the image of a URL card