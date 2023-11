コルグ/KID(KORG Import Division)は、英VOXが提供するバッテリー駆動対応の小型ギターアンプ「VOX MINI GO」シリーズ2モデルにアウトドアをテーマとした新色を追加。 2023年11月26日より販売を開始する。

「VOX MINI GO 3」(左上:Smoky Beige、右上:Iron Blue、左下:Earth Brown、右下:Olive Green)

「VOX MINI GO 10」(左上:Smoky Beige、右上:Iron Blue、左下:Earth Brown、右下:Olive Green)

「VOX MINI GO」は、バッテリー駆動対応の小型ギターアンプ。11種類のモデリングアンプや8種類のエフェクトを内蔵している。シリーズは3W出力の「VOX MINI GO 3」に10W出力の「VOX MINI GO 10」、50W出力の「VOX MINI GO 10」で展開しているが、今回追加される4色(Smoky Beige、Iron Blue、Earth Brown、Olive Green)は、「VOX MINI GO 3」と「VOX MINI GO 10」にのみ追加される。

「VOX MINI GO 3」は前述の通り3W出力のモデル。 5インチのスピーカーを搭載し、シリーズ中、もっともコンパクトな仕様となっている(W256×D180×H249mm/3.5kg)。希望小売価格は32,450円。10W出力の「VOX MINI GO 10」は6.5 インチのスピーカーのスピーカーを搭載したモデル。こちらはルーパー機能も装備している。サイズ/質量はW296×D210×H294mm/4.5kg。希望小売価格は40,700円。

2モデル共通の仕様は以下の通り。