ソニー・インタラクティブエンタテインメント(SIE)は、PlayStation 5(PS5)用のリモートプレイ専用機「PlayStation Portal リモートプレーヤー(PS Portal)」を11月15日に発売した。価格は29,980円。

PS Portalは、PS5のゲーム体験を手元で実現するリモートプレイ専用のデバイス。アダプティブトリガーやハプティックフィードバックなどのDualSenseワイヤレスコントローラーの主要な機能を備え、8インチ・解像度1080p・60fpsでの描画に対応した液晶ディスプレイを搭載する。

家族がテレビを使用していてゲームが遊べないときや、PS5のゲームをリビング以外の別の部屋で遊びたい、といったユースケースにて、PS5本体にWi-Fi経由で接続することで、PS5からPS Portalへとゲームプレイをそのまま引き継いで楽しめる。

PS Portalでは、PS5本体にインストールされた対応ゲームのみプレイ可能。今後発売を予定しているPULSE Explore ワイヤレスイヤホンおよびPULSE Eliteワイヤレスヘッドセットへの接続に加え、3.5mmのオーディオ端子による有線接続に対応する。

