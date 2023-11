AMD、AI製品に関するイベント「Advancing AI」来月開催へ - MI300Xが登場？

米AMDは12月6日(現地時間)、AIに関する製品について発表を行うイベント「Advancing AI」の実施についてX(旧Twitter)上で明らかにした。

同社における直近のAI関連製品のうち、データセンター向けのものとして「MI300X」などがあげられる。パートナー向けにはすでに第3四半期にも提供が始まっており、MI300Aも第2四半期にサンプル提供を発表済み。今回一般公開の目途が立ち、正式に発表されることがあるかもしれない。

また、AMDでゲームマーケティングを担当するシニアディレクターのSasa Marinkovic氏も、同イベントについてX(旧Twitter)上に投稿している。最新AMD Ryzenプロセッサシリーズは一部のSKUでAI専用ユニットを内蔵することが発表されており、民生機向けにも何らかのアップデートや機能強化について情報があるかもしれない。

Join us Dec. 6 to discover how @AMD and its partners are powering the future of AI.https://t.co/Y32mSGK8Qu pic.twitter.com/4Us4kT168P