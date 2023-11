京都は「パンの消費量日本一」の街。それだけパンの味にこだわりのある人も多い地域でもあります。そんな京都に11月2日~5日の4日間限定で登場したのが、バルミューダの「Toast & Rebake Shop in Kyoto(トースト アンド リベイク ショップ イン 京都)」です。

ここではバルミューダの人気トースター「BALMUDA The Toaster」を使って、リベイクやアレンジしたパンを楽しめます。スタート初日におじゃまして、気になる店内の様子やメニューを見てきました。

Toast & Rebake Shop in Kyotoをオープンした「O-DEN Gallery(京都府京都市中京区衣棚町38-1 ODENビル1階)」。かわいいトーストの暖簾(のれん)が目印。営業時間は11時~18時です

店内にはもちろんBALMUDA The Toaster! 目の前でパンを焼いてくれます

BALMUDA The Toaster(またはBALMUDA The Toaster Pro)といえば、登場以来「窯から出した焼きたての味を再現するトースター」といわれ、美味しさへの評価が高いトースターです。今回オープンしたToast & Rebake Shop in Kyotoは、この「BALMUDA The Toasterのリベイクの美味しさ」を知ってもらうための店舗。提供されるメニューは大きく2品目と絞られています。

イベント開催中の4日間、いつでも食べられるメニューは「あんバター&チーズWトースト(540円)」です。

BALMUDA The Toasterのトーストモードで焼いた食パンに、京都の老舗、中村製餡所のつぶあんをたっぷりのせた「あんバター」と、チーズトーストモードで焼いた「チーズトースト」をハーフ&ハーフで食べられるお得感あるメニューです。なお、現金は使えません。

もうひとつのメニューは、ポップアップストア開催の4日間、日替わりで提供される人気ベーカリーパンのリベイクパン(324円)です。11月2日はLe Petit Mec(ル・プチメック)、11月3日はPoint Pour Point(ポワン・プール・ポワン)、11月4日はAnnee(アネ)、11月5日はSlo(スロウ)と、いずれも地元住民はもちろん、観光客からも人気のあるベーカリーのパンが登場します。これらのパンは各日30食限定です。



今回、特別にPoint Pour Pointの「カカオ・ド・フリュイとチョコ」をリベイクしたものを試食。中までしっかりあたたかくモチモチなのに、表面が焦げていないのはBALMUDA The Toasterの緻密な温度制御によるもの。柑橘系のピールが香る上品な味でした

バルミューダは今までもさまざまな期間限定ポップアップイベントを開催してきましたが、京都でのイベントは初めて。11月3日~5日に京都へ行く人や近郊の人は、Toast & Rebake Shop in Kyotoを訪れてみてはいかがでしょうか?