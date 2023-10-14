10月14日（土）0時から始まった「Amazonプライム感謝祭」で、PFUの小型キーボード「Happy Hacking Keyboard」（HHKB）やREALFORCEシリーズの「PFU Limited Edition」がセール対象となっています。HHKBは、人気の雪モデルと白モデルが2,000円引き、REALFORCEは最大10,050円引きで購入できます。セールは10月15日（日）いっぱいまで。
セール対象のキーボードは以下の通り。いずれも、販売元が「PFUダイレクト」となっている商品がセール対象となります。
Happy Hacking Keyboard Professional HYBRID Type-S
- PFU HHKB Professional Type-S 英語配列/雪 PD-KB800YSC
- PFU HHKB Professional Type-S 英語配列/白 PD-KB800WS
- PFU HHKB Professional Type-S 無刻印(英語配列)/雪 PD-KB800YNS
- PFU HHKB Professional Type-S 無刻印(日本語配列)/雪 PD-KB820YNS
- PFU HHKB Professional Type-S 無刻印(英語配列)/白 PD-KB800WNS
- PFU HHKB Professional Type-S 日本語配列/雪 PD-KB820YSC
- PFU HHKB Professional Type-S 日本語配列/白 PD-KB820WS
- セール価格：34,850円（通常価格から2,000円引き）
Happy Hacking Keyboard Professional HYBRID
- PFU HHKB Professional HYBRID 英語配列/白 PD-KB800W
- PFU HHKB Professional HYBRID 無刻印(英語配列)/白 PD-KB800WN
- PFU HHKB Professional HYBRID 日本語配列/白 PD-KB820W
- セール価格：29,900円（通常価格から2,000円引き）
Happy Hacking Keyboard Professional Classic
- PFU HHKB Professional Classic 英語配列/白 PD-KB401W
- セール価格：24,950円（通常価格から2,000円引き）
REALFORCE for Mac「PFU Limited Edition」
- REALFORCE for Mac テンキーレス「PFU Limited Edition」英語配列／ブラック R2TLSA-US4M-BK
- REALFORCE for Mac テンキーレス「PFU Limited Edition」日本語配列／ブラック R2TLSA-JP4M-BK
- REALFORCE for Mac フルキーボード「PFU Limited Edition」英語配列／ブラック R2SA-US4M-BK
- セール価格：21,300円（通常価格から10,050円引き）※フルキーボードモデルは価格が異なる
REALFORCE「PFU Limited Edition」とオプション品のセット
- 「REALFORCE for Mac「PFU Limited Edition」」と「キーボードルーフやウッドパームレスト」のセットを特価で販売
- セール価格：25,000円