Microsoft、2023年10月の月例更新 - 103件の脆弱性への対応が行われる

今月のセキュリティ更新プログラムで修正した脆弱性のうち、CVE-2023-36434 Windows IIS Serverの特権の昇格の脆弱性およびCVE-2023-35349 Microsoft Message Queuingのリモートでコードが実行される脆弱性は、CVSS基本値が9.8と高いスコアで、認証やユーザーの操作なしで悪用が可能な脆弱性である。これらの脆弱性が存在する製品、および悪用が可能となる条件については、各CVEのページの「よく寄せられる質問」を参照してほしい。セキュリティ更新プログラムが公開されるよりも前に、脆弱性の情報の一般への公開、脆弱性の悪用はないが、脆弱性の特性を鑑み、企業組織では早急なリスク評価とセキュリティ更新プログラムの適用を推奨している。